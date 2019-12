Shiffrin holt Lienz-Double - Liensberger Vierte

„Werde Lienz mit einem Lächeln im Gesicht in Erinnerung behalten“

Wie am Vortag als Dritte war auch diesmal Liensberger die einzige ÖSV-Läuferin in den Top 15. „Ich werde Lienz mit einem Lächeln im Gesicht in Erinnerung behalten“, sagte die Vorarlberger im ORF-Interview. „Leistungsmäßig sehe ich, dass es viel zu tun gibt. Für mich ist es wichtig, dass ich mich immer weiterentwickle.“