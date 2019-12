Polizei mit Schwert bedroht: Autofahrer erschossen

Polizisten haben in Stuttgart einen 32-jährigen Autofahrer erschossen, der nach einem Unfall eine Streife mit einem Schwert bedroht hatte. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, soll der Mann einen Beamten und seine Kollegin am Unfallort plötzlich mit der Stichwaffe angegriffen haben, als diese ihn ansprachen. Weil der Angreifer nicht mit Pfefferspray gestoppt werden habe können, hätten beide Polizisten geschossen. Der 32-Jährige starb kurz darauf in einem Krankenhaus an den Schussverletzungen.