Nach Streit: Pkw demoliert, Patronen im Postkasten

In der Nacht auf Freitag wurden in Kufstein die beiden Pkw eines Einheimischen (21) durch Unbekannte beschädigt, außerdem fand der junge Mann Patronen in seinem Postkasten. Er geht davon aus, ein vorhergehender Konflikt in Rosenheim Auslöser für die Tat war und er die Randalen kennt. Die Polizei ermittelt noch.