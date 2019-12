Zerstörerisches Feuer in Chile war gezielt gelegt

Bei den Bränden in der bei Touristen beliebten Stadt waren seit dem Heiligen Abend rund 245 Häuser zerstört oder beschädigt worden (siehe auch Video oben). Dutzende Familien mussten kurz vor Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten in Sicherheit gebracht werden. Einige verbrachten den Heiligen Abend in Notunterkünften. Zwölf Feuerwehrmänner wurden verletzt. 150 Hektar Wald gingen in Flammen auf.