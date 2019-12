Papst ruft zu selbstloser Mitmenschlichkeit auf

Als Papst verkleideter Tourist griff Polizisten an

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat sich der Vatikan auf die Weihnachtsfeiern mit Papst Franziskus vorbereitet. Hunderte Soldaten und Polizisten sind an den Weihnachtstagen zum Schutz „sensibler Einrichtungen“ in der Ewigen Stadt eingesetzt. Alle Zugangsstraßen zum Vatikan, darunter die breite Via della Conciliazione, werden strengstens bewacht, die Kontrollen auf dem Petersplatz wurden verschärft. Nicht zu Unrecht, wie ein Vorfall am Tag vor dem Heiligen Abend zeigte: Ein als Papst verkleideter Tourist griff Polizisten an.