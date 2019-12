Als Papst verkleideter Tourist griff Polizisten an

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte am Tag vor dem Heiligen Abend die Polizei in Rom. Ein als Papst verkleideter US-Tourist wollte in den Petersdom. Als er vor dem Eingang aufgehalten wurde, weigerte er sich, seinen Ausweis zu zeigen. Als die Polizei anrückte, griff er die Beamten tätlich an. Der Tourist muss nun in Gefängnis.