Wahnsinn! So teuer wird der Haaland-Deal

Gehalt

Und dann will natürlich auch Haaland verdienen. Der 1,94-Meter-Mann strebt - egal bei welchem Klub - einen Vier-Jahres-Vertrag an und zwar mit einem Grundgehalt von angeblich acht Millionen Euro pro Jahr - plus Boni und Auflaufprämien. Macht unterm Strich rund 80 Millionen Euro. Ein Transfer-Packet, dass laut Spaniens „Marca“ für RB Leipzig bereits eine Nummer zu groß ist ...