Mann (56) aus brennender Wohnung gerettet

Eine Zigarette verursachte am Montag gegen 22 Uhr einen Wohnungsbrand in St. Johann in Tirol. Als die Nachbarn auf den Rauch aufmerksam wurden, verständigten sie den Sohn des Vermieters (24). Dieser wurde zum Retter in der Not für den 56-jährigen Mieter, der sich noch in der brennenden Wohnung befand. Die beiden kamen lebend, aber nicht unverletzt davon.