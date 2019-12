Der LASK hat noch immer sechs Ur-Freunde

Die 2013 nicht an Europa-League-Gruppensieg, Vizemeistertitel etc. gedacht hatten. Ihr einziges Ziel: Den damaligen Drittligisten vor dem endgültigen Untergang zu retten. Wobei man sich über das ’Wie’ erst uneinig war: Den Klub nach einem Konkurs übernehmen - oder Peter-M. Reichel abkaufen? Man entschied sich für Zweiteres. Und vorm 24. Dezember 2013 war jeder der 14 Freunde bereit, 50.000 € einzubringen und für weitere 50.000 zu haften. Dass es dann viel, viel mehr wurde, ist ein Grund dafür, dass von den Ur-Freunden heute nur noch sechs übrig sind. Die später zehn Ziele ins Auge gefasst haben, von denen dank der Stadion-Lösung neun erreicht wurden. Nun fehlt nur noch ein Titel. Ein großer! Denn die in der 3. und 2. Liga erreichten, zählt für die nun in anderen Kategorien denkenden LASK-Freunde nicht. Alle Jahre wieder - was für eine Weihnachts-Story!