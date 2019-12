Witwe verklagt Krankenhaus im Tiroler Zams

Vier Tage lag im Dezember 2018 ein alkoholkranker Tiroler in seiner Wohnung. In lebensbedrohlichem Zustand kam er in das Krankenhaus St. Vinzenz in Zams. Der Familie wurde seitens der Ärzte der Kontakt zu ihm untersagt, er verstarb. Nun hat seine Ehefrau Klage eingereicht.