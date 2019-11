Venedig-Hochwasser: Markusplatz komplett gesperrt

Die Lage in Venedig durch das Hochwasser hat sich am Freitag weiter verschärft. Weil der Wasserstand am Vormittag wegen einer Schlechtwetterfront verbunden mit Schirokko-Wind weiterhin anstieg, beschloss Bürgermeister Luigi Bruganro aus Sicherheitsgründen die Sperre des kompletten Markusplatzes. Außerdem wurde der öffentliche Wasserverkehr auf dem Canal Grande eingestellt. Schulen, Kindergärten und die Universität in der Lagunenstadt blieben geschlossen.