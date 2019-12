2019 drittwärmstes Jahr der Messgeschichte

An einigen Wetterstationen der ZAMG war 2019 das wärmste Jahr der jeweiligen Messreihe, zum Beispiel in Graz-Universität mit einem Jahresmittel von 11,8 Grad (alter Rekord: 11,5 Grad im Jahr 2018), in Bad Gleichenberg 11,3 Grad und Eisenstadt mit 12,3 Grad. In Retz, Wien-Hohe Warte, Zwettl, Millstatt, Klagenfurt und am Schöckl werden die Jahresmitteltemperaturen aller Voraussicht nach ziemlich genau im Bereich der bisherigen Rekorde liegen.