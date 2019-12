Affen-Bilder gegen Rassismus lösen Shitstorm aus

Kritik von Roma

Kritik an der aktuellen Serie-A-Kampagne kam auch von den Klubs selbst. „AS Roma ist sehr überrascht, in den sozialen Netzwerken Affen zu sehen, die auf Gemälde gemalt sind“, schrieb der Hauptstadtklub auf Twitter. „Wir wissen, dass die Liga Rassismus bekämpfen will, aber wir glauben nicht, dass das der richtige Weg ist.“