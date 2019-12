Jetzt Premium-Hundenahrung kaufen und Gutes tun

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen - und das tut sie dieses Wochenende bei DOG‘S LOVE und CAT‘S LOVE gleich doppelt! Denn wenn Sie Ihren Liebling von Freitag, den 20., bis Sonntag, den 22. Dezember, mit feinem Futter aus Österreich verwöhnen, sparen Sie dabei nicht nur 24 Prozent auf das gesamte Sortiment. Auch Familien in Not wird geholfen, denn der gesamte Reinerlös (mindestens 15.000 Euro) der Aktion geht an das Ö3 Weihnachtswunder.