Deutsche Grüne fordern Pässe für Klimaflüchtlinge

Die Grünen in Deutschland sorgen mit einem Antrag, der am Montag im Bundestag verhandelt wird, für eine heftige Debatte: Klimaflüchtlinge sollen allesamt das Recht auf einen sogenannten Klimapass erhalten. Alle „von der Erderwärmung existenziell bedrohte Personen“ sollen Schutz finden dürfen - „insbesondere in Staaten mit historisch oder gegenwärtig hohen Treibhausgasemissionen“, berichtete die „Bild“ über den Inhalt des Antrags.