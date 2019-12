Hölzl schreibt Geschichte: „Schon ziemlich geil“

Auch, weil sie Überfliegerin Maren Lundby schlagen konnte und der Norwegerin im Gesamtweltcup bis auf fünf Punkte nahegekommen ist: „Das ist schon ziemlich geil, da Maren in der Vergangenheit so dominant und noch in Lillehammer ein Stück besser als der Rest war.“ Trotz der sehr guten Ausgangslage ist der Gesamtweltcupsieg für die Pongauerin in diesem Winter (noch) kein Thema. „Mein Plan ist ganz auf nächste Saison ausgerichtet“, verriet Hölzl. „Da möchte ich bei der WM in Oberstdorf eine Medaille holen. Erfolge, wie den in Klingenthal, nehme ich aber natürlich sehr gerne mit.“