Vettel: Essen mit Greta Thunberg? „Kein Problem!“

Vettel, der in der Schweiz lebt, betonte, dass jeder etwas für den Klimaschutz tun muss. „Man sollte vielleicht weniger darauf schauen, was nicht ganz in Ordnung ist. Man sollte viel eher darauf schauen, was man selbst tun kann“, sagte der Ex-Champion und warnte: „Sonst werden wir uns in einigen Jahren die Augen reiben.“ Die Gesellschaft müsse insgesamt an den Punkt kommen, „dass sich jeder fragt, welchen Beitrag er selber leisten kann“.