Ex-F1-Boss Ecclestone zählt Ferrari-Star Vettel an

„Ich vermisse bei ihm in letzter Zeit die Bereitschaft, alles dafür zu tun, um zu gewinnen“, schimpft der 89-Jährige gegenüber der „Sportbild“. Harte Worte in Richtung des Ferrari-Stars. Der einfach nur froh sein wird, dass eine verkorkste Saison (240 Punkte, nur Platz fünf in der WM-Fahrerwertung) zu Ende ist.