Leader Bullen siegen bei VSV, Graz-Triumph in Wien

Red Bull Salzburg hat am Freitagabend in der 27. Runde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) seine Tabellenführung ausgebaut. Die „Bullen“ siegten in Villach 3:2, während der bisher punktegleiche Titelverteidiger KAC in Innsbruck verlor. Nach exakt 4:22:01 Stunden kassierten die Klagenfurter wieder ein Gegentor und mussten sich am Ende klar 1:4 geschlagen geben.