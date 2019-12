Erstes Teilabkommen USA/China im Handelsstreit

Die USA und China haben sich auf ein erstes Teilabkommen im Handelsstreit verständigt und damit die nächste Eskalation vorerst abgewendet. Teil der Einigung sei die Absage einer neuen Runde von US-Strafzöllen auf chinesische Waren, die am Wochenende in Kraft treten hätte sollen, twitterte US-Präsident Donald Trump am Freitag. Auch die chinesische Regierung gab die Einigung am Freitag in Peking bekannt. Die USA hätten sich auch verpflichtet, bereits verhängte Zölle teilweise zurückzunehmen, sagte Chinas Vize-Handelsminister Wang Shouwen.