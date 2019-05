Streit eskaliert: China erhöht Zölle auf US-Waren

Die „Anpassung“ sei eine „Antwort auf den US-Unilateralismus und -Handelsprotektionismus“, so die Behörden in Peking. China hoffe, dass die USA im Sinne gegenseitigen Respekts zur bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zurückkehrten. US-Präsident Donald Trump hatte die Regierung in Peking vor Gegenmaßnahmen gewarnt.