Statue von Zlatan Ibrahimovic angesägt

Andernorts in Malmö tauchte indes ein weiteres Fußballerdenkmal auf: Zu Ehren des früheren Werder-Bremen-Profis Markus Rosenberg steht seit Donnerstag ein Paar bronzefarbener Fußballschuhe in der Nähe des Hauptbahnhofs der südschwedischen Stadt. Wer hinter der Aktion steckt, ist unbekannt. Rosenberg wird am Abend in der Europa League auswärts beim skandinavischen Rivalen FC Kopenhagen das letzte Spiel seiner aktiven Karriere für Malmö bestreiten.