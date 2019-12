Jetzt noch Frost, aber kein Schnee an Heiligabend

Ein Tiefdruckgebiet aus Italien sorgt ab Freitag im Süden für Schneefälle, während es im Norden und im Osten Österreichs eher trocken bleiben dürfte. Die Temperaturen liegen bei minus acht Grad in der Früh und bei bis minus drei Grad tagsüber. Am Samstag wird es in weiten Teilen Österreichs sonnig, außer im Westen, wo Wolken und Regen vorherrschen. Die Tagestemperaturen steigen allerdings auf bis zu zehn Grad an.