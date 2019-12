„War Causa Casinos nur Spitze des Eisbergs?“

Rendi-Wagner: „Casinos nur Spitze des Eisbergs?“

Die Grünen hat man nicht an Bord, weil sie einen weiteren Untersuchungsgegenstand - weiter zurückliegende Postenbesetzungen - wollten. Das hielte Meinl-Reisinger für eine „Verwässerung“. Rot und Pink wollen nicht nur Postenbesetzungen in staatsnahen Betrieben untersuchen, sondern klären, „ob es Gegenleistungen für Gesetze“ gab - also ob „die Regierung käuflich“ war, so Rendi-Wagner. Die Frage sei, „ob die Casinos nur die Spitze des Eisbergs sind“, also ob ein türkis-blaues „System dahinterstand“.