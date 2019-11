Herr Löger, was ist da passiert?

Sie hätten auch steirischer Spitzenkandidat werden können.

Ich lebe ja seit über 30 Jahren nicht mehr in der Steiermark. Da hätte ich ein seltsames Gefühl, im Wahlkampf plötzlich so zu tun, als wäre ich jetzt der Steirer, der die Landsleute in Wien vertritt. Das wäre nicht ehrlich und authentisch gewesen. Letztlich war es eine Fülle von Themen, die in den letzten Wochen für mich in der Überlegung waren, auch privater Natur. Ich hatte viele vertrauliche Gespräche mit Sebastian Kurz, er wusste um meine Skepsis und wollte mich als Minister auch halten. Aber letztlich hat er meine Gründe respektiert. Ich wollte ihm meine Entscheidung auch geben, bevor er in Regierungsverhandlungen geht.