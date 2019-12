Nach Auffahrunfall: Pkw-Lenker rauschte davon

Ausgerechnet bei einer Fahrt mit dem Auto der Freundin, die davon nichts wusste, hat am Dienstagnachmittag ein 29-Jähriger in Salzburg einen Verkehrsunfall verursacht. Der Salzburger fuhr dem Wagen einer 52-Jährigen auf, die bei einer roten Ampel gehalten hatte. Nach der Kollision machte er sich aus dem Staub, wurde aber später ausgeforscht, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die 52-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Der 29-Jährige hat keinen Führerschein. Er wird unter anderem wegen Fahrerflucht angezeigt.