Böse Gerüchte um den legendären Altausseer Kirtag

Eigentümer zerstreut wirre Spekulationen

Die Gerüchte, wonach das Grundstück in schönster Lage um „mehrere Millionen“ veräußert wurde, es verbaut werden soll oder etwa alte Fischereirechte daran hängen würden, bekümmern den Alt-Besitzer, ein namhafter Hotelier aus Altaussee: „Das alles ist völliger Blödsinn und entspricht in keinster Weise den Tatsachen. Weder ich noch mein Vertragspartner wollen den Kirtag sterben lassen, das ist das Allerletzte, was passieren wird“, schüttelt der Mann den Kopf. Auch ein Mega-Hotel müsse niemand fürchten: „Der Grund ist als Grünland gewidmet und steht unter Naturschutz, letzteres hat übrigens meine Mutter bewirkt!“