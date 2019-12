Auto prallt gegen Baum: Schwangere Mutter tot

In einer Tragödie hat eine Autofahrt in Deutschland nahe Chemnitz geendet. Eine 19 Jahre alte Fahranfängerin kam am Samstagnachmittag bei Burgstädt in einer Kurve von der Straße ab, der Wagen geriet ins Schleudern und prallte ungebremst mit der Beifahrerseite in einen Baum. Auf dieser Seite war die schwangere Mutter der jungen Lenkerin gesessen. Für sie gab es keine Rettung mehr.