Schwede Lagerbäck bleibt doch Norwegen-Trainer

Die norwegische Nationalmannschaft muss sich nun doch nicht nach einem neuen Trainer umschauen. Lars Lagerbäck teilte am Freitag mit, er und sein Assistenztrainer Per Joar Hansen hätten sich entschieden, die Norweger zur WM 2022 führen zu wollen. „Bei so einem positiven Arbeitgeber, Spielerkader und dem Team drumherum war es schwierig, Nein zu sagen“, meinte der Schwede.