Kirchenschändung von Graz ist kein Einzelfall

Sakrale Gegenstände mutwillig zerstört

Der schändliche Vandalenakt von St. Andrä ist übrigens einer von ähnlichen frevelhaften Vorfällen, die in jüngster Zeit für Empörung in der Steiermark gesorgt haben. Im Vorjahr schlugen Täter etwa in Gnas zu und stahlen bzw. beschädigten mehrere Christusfiguren. Heuer wurde besonders häufig an heiligen Orten gewütet: Im März hauten zwei betrunkene Mädchen im Park eines Grazer Ordensspitals den Kopf einer 200 Jahre alten Marienstatue ab, im selben Monat begingen Unbekannte in der Stadtpfarrkirche Leoben eine besonders blasphemische Tat: Sie verwüsteten den Sakralraum und urinierten gegen den Altar. 2014 gab es dort einen ähnlichen Spuk.