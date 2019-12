Wiederbetätigung: Bursche beging 182 Straftaten

Der Bursche steht im Verdacht, Fotos, Videos und Lieder mit nationalsozialistischem Hintergrund via Handy im Internet versendet zu haben. Empfänger seien nach Angaben der Salzburger Landespolizeidirektion Dutzende Personen im In- und Ausland gewesen. Wie es am Mittwoch hieß, stehen insgesamt 24 Personen im Ausland sowie 14 Personen in Österreich im Verdacht, insgesamt 241 Straftaten nach dem Verbotsgesetz verübt zu haben.