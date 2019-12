Frontalcrash in Paldau fordert 2 Schwerverletzte

Bei einer Frontalkollision zweier Pkw Mittwochfrüh in Paldau in der Südsteiermark sind beide Lenker schwer verletzt worden. Eine Frau wurde von der Feuerwehr aus ihrem demolierten Wagen mit hydraulischem Rettungsgerät befreit, hieß es in einer Aussendung des Bereichsfeuerwehrverbands Feldbach. Die Ursache für den Unfall, der kurz vor 6 Uhr passierte, ist unklar.