Wilder Ritt mit Friedrich Schiller

Die Darsteller Martin Brunnenmann, Anna Maria Eder, Markus Hamele, Felix Rank, Marion Reiser und Isabella Szendzielorz schlüpften jeweils in unzählige Rollen, bewiesen aber allesamt Textsicherheit und Wandlungsfähigkeit, wechselten auf der bewaldeten Bühne (Stefan Brandtmayr) binnen kürzester Zeit von Wilhelm Tell zu Maria Stuart (Kostüme: Cornelia Kraske). Nestroy-Preisträgerin Raphaela Möst verausgabte sich als Friedrich Schiller, wütete, zweifelte, hoffte mit Leidenschaft. Sie ist der Anker der Inszenierung, man hing an ihren Lippen bis zum mahnenden Finale.