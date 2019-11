Ruinerwold: Österreicher wurde auf Hof gequält

Österreicher wurde mit Seilen an Decke von Gebäude gehängt

Die deutsche „Bild“-Zeitung sowie die niederländische Zeitung „De Telegraaf“, die offenbar Einsicht in Ermittlungsakten und Zeugenaussagen bekommen hat, berichteten, der ältere Österreicher könnte ein „Hilfsarbeiter“ seines Landsmanns gewesen sein. Der Mann soll durch den Familienvater Torturen unterzogen worden sein. So sei einer Zeugenaussage zu entnehmen, dass man ihn „an einem Seil befestigt von der Decke in der Tischlerei des Hofes hängen ließ“, schrieb „Bild“. Zuvor habe er „die Stimme gegen den ,Urvater‘ (den beschuldigten Familienvater, Anm.) erhoben“. Durch die „Bestrafung“, die „böse Geister“ hätte vertreiben sollen, sei der Mann „verkrüppelt worden“. Er soll weiters „monatelang in einem Schuppen auf dem Hof eingesperrt worden sein“, zu essen habe er nur Äpfel und Honig bekommen.