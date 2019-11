Neugieriger Bär sperrt sich ungewollt in Auto ein

Eine ungewöhnliche Begegnung hatte am Dienstag eine Familie im kalifornischen Lake Tahoe. Ein neugieriger Bär hatte sich versehentlich in ihrem vor dem Haus abgestellten SUV eingeschlossen, nachdem er die Fahrertür geöffnet und - vermutlich auf der Suche nach Fressbaren - in das Fahrzeug eingestiegen war.