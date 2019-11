Tiroler Mediziner fordern ein Zuckerlimit

„Ein Zuckerlimit in Nahrungsmitteln“ – das fordert nun Herbert Tilg, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin in Innsbruck. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung leidet wegen Übergewicht an einer nicht-alkoholischen Fettleber. „Um den epidemischen Ausmaßen von Fettlebererkrankungen, Übergewicht und Diabetes entgegenzuwirken, muss das Ernährungsverhalten im Mittelpunkt stehen“, verdeutlicht Tilg. Denn die Medizin könne auf diesem Gebiet keine Lösung anbieten. Eine nicht-alkoholische Fettleber kann auch schwere Folgen mit sich bringen, wie unter anderem Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Darm- und Leberkrebs.