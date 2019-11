Gauner gehen im Namen der „Krone“ auf Datenfang

„Weil ein Brand eine Lagerhalle in Schutt und Asche gelegt hat, verschenkt Apple die darin aufbewahrten iPhones!“ Dies kann man zumindest in einem Artikel nachlesen, der derzeit immer wieder auf Facebook aufscheint. Auf den ersten Blick schaut es so aus, als ob es sich um einen Beitrag der „Krone“ handeln würde. Doch Vorsicht, die Mobiltelefone gibt es nicht! Hinter der gefälschten Seite, deren Domain übrigens über Panama registriert ist, stecken Gauner.