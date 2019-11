Dieses Model verdreht Tennisstar Zverev den Kopf

Kennengelernt haben sich die beiden vor einem Monat in Paris. „Ich war beruflich in der Stadt und saß in einem Café, in dem auch Alex mit einem Bekannten war. Unsere Blicke trafen sich. Er kam zu mir und hat mich angequatscht“, verrät Patea, die zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass sie gerade von einem Tennisprofi angesprochen wird, der „Gala“. „Steffi Graf und Boris Becker sagen mir etwas, aber ihn kannte ich leider noch nicht.“