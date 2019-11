Interesse an Lehramtsstudium sinkt immer weiter ab

Wer bei uns Lehrer werden will, studiert meist im Bildungscluster Mitte, der aus Linz und Salzburg besteht. Die Unis und Hochschulen in diesem Verbund haben nun eine Prüfungsgebühr für das Aufnahmeverfahren für das Lehramt Sekundarstufe beschlossen. Das regt die Studienvertretung fürchterlich auf: „Nicht nur die längere Studiendauer seit der Einführung des Bachelor- und Mastersystems, ein Studienplan mit 900 Seiten, ein komplexes und in einigen Bereichen sehr verschultes Studiensystem, sondern auch die gesetzliche Einführung eines Aufnahmeverfahrens mit festen Fristen haben dazu geführt, dass die Studierendenzahlen massiv gesunken sind. Nun auch noch Gebühren in Höhe von 50 Euro oben draufzupacken, wird das noch verschärfen“, sagt Juliana Naglmayr, Vorsitzende der Hochschulvertretung an der PH Salzburg.