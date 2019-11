Ungesicherter Bahnübergang: Wieder Unfall in Musau

Nach der Kollision eines Güterzugs mit einem Rettungswagen Anfang September kam es Dienstagabend in der Außerferner Gemeinde Musau zu einem weiteren Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang: Ein Pkw-Lenker (19) wurde beim Überqueren von einem Zug erfasst und in einen Graben gestoßen. Dabei zog er sich keine Verletzungen zu.