Die FPÖ verlor die meisten Stimmen an die ÖVP

SPÖ verlor Richtung Volkspartei

Nur 65 Prozent der SPÖ-Wähler der letzten Steiermark-Wahl machten auch am Sonntag erneut wieder ihr Kreuz bei Rot. Die größten Verluste erlitt die SPÖ in Richtung ÖVP mit rund 22.000 Stimmen, ebenfalls rund 22.000 Wähler von 2015 blieben am Sonntag daheim. Zu den Grünen wanderten rund 13.000 SPÖ-Wähler.