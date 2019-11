„Lebendige Stadtteile, keine leeren Apartments“

In 82 der 119 Salzburger Gemeinden gibt es bereits eine Beschränkung für Zweitwohnsitze – insbesondere in den südlichen Bezirken. Immer mehr Investoren drängen daher in den Flach- und Tennengau. Hallein will es so weit nicht kommen lassen und deklariert sich daher freiwillig als eine Beschränkungsgemeinde.