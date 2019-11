CDU stärkt Kramp-Karrenbauer nun doch den Rücken

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Freitag beim Bundesparteitag in Leipzig angesichts andauernder Kritik die Machtfrage gestellt - und sie für sich entschieden. Wenn die Partei nicht bereit sei, ihren Kurs mitzugehen, „dann lasst es uns heute aussprechen und heute auch beenden. Hier und jetzt und heute“, meinte sie am Ende ihrer Rede. Daraufhin erhoben sich die etwa 1000 Delegierten - unter ihnen auch Kramp-Karrenbauers Rivale Friedrich Merz - von ihren Plätzen und feierten ihre Chefin rund sieben Minuten lang.