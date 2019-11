Schweinepest in China macht unseren Speck teurer

Lieferengpässe drohen, Unruhe in der Branche

Die Rohstoffpreise stiegen dadurch um mehr als 40 Prozent, dazu kommen noch mögliche Lieferengpässe, die ins Haus stehen könnten: „Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht.“ Die Situation sorge aber in der Branche für Unruhe, so Thomas Schmiedbauer.