Kreischalarm garantiert beim Austrian Video Award!

Sie sind höchst kreativ, arbeiten meist in Eigenregie an ihrer Marke und bauen sich selbst zu Superstars auf. Ihre Videos werden tausendfach im Internet geteilt, von ihren Abonnenten werden sie geradezu vergöttert. Grund genug, die besten YouTuber und Blogger aus der virtuellen Welt vor den realen Vorhang zu holen. Am Abend ist es wieder so weit: Dann steht Wien ganz im Zeichen der Austrian Video Awards presented by krone.at und diego5.