Fünf Tote bei Explosion in Feuerwerk-Lager

Unfälle in Feuerwerksfabriken in Süditalien kommen immer wieder vor. Bei einer Detonation in Modugno nahe der süditalienischen Hafenstadt Bari waren 2015 sieben Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Personen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Die italienische Arbeitsministerin Nunzia Catalfo kündigte strengere Kontrollen zur Vorbeugung von Arbeitsunfällen an.