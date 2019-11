Cigarettes After Sex: Die nostalgische Traurigkeit

Du kommst aus El Paso in Texas, hast zuletzt einige Jahre in New York gelebt und bist jetzt in Los Angeles daheim. Wie sehr wirkt sich dieser häufige Tapetenwechsel auf deine Kreativität aus?

Nach New York zu ziehen war für mich vor allem deshalb wichtig, weil dort die allergrößten Künstler leben und lebten. Bob Dylan, Paul Simon, Lou Reed oder Andy Warhol. Ich liebe sie alle sehr und mag das Gefühl in dieser Stadt. Ich wollte mich selbst in diese Schiene stellen, aber als ich über ein neues CAS-Album nachdachte, kam mir L.A. in den Sinn, um den Kopf freizukriegen. Dort gibt es Hollywood und dieses Feeling zieht sich durch alle Winkel. Selbst das Licht dort sieht cinematisch aus. Das nächste Album ist noch ein weißes Blatt Papier und es kann alles passieren. Ich war fünf Jahre in New York und das war für meine Entwicklung wichtig. Ich muss wohl immer weiterziehen, damit ich glücklich bleibe. Irgendwann sind vielleicht Paris oder auch Wien dran. (lacht) Ich brauche einfach das Abenteuer.