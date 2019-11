88-Jährige fiel auf Betrügerin am Telefon rein

Der Unfall sei von der Versicherung nicht gedeckt, so die Hiobsbotschaft am Telefon. Eine Frau mit ex-jugoslawischem Akzente teilte der 88-Jährigen das mit. Dann meldete sich auch noch die vermeintliche Tochter am anderen Ende: Mit weinerlicher Stimme. Die 88-Jährige wollte daraufhin einen fünfstelligen Betrag in einer Bank in der Stadt Salzburg abheben. Bankangestellte schöpften Verdacht und verständigten die Polizei.