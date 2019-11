Schlammlawine riss Gleise der Murtalbahn weg

Hochwassergefahr an der Mur

Angespannt ist die Lage auch nahe der Mur: In Zeltweg und St. Georgen ob Judenburg lag der Fluss am Montagnachmittag im roten Warnbereich, die Überflutungsflächen waren ausgelastet. Aber auch in der Landeshauptstadt Graz war der Wasserstand der Mur ein Thema, binnen 48 Stunden stieg er auf über fünf Meter hinauf. Die Sperren am Flussufer mussten ausgeweitet werden (nicht nur die Promenade, auch Radunterführungen und der Gasrohrsteg sind betroffen).