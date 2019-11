„Wasteland 3“: Das Ende hat gerade erst begonnen

Mit „Wasteland 3“ veröffentlicht inXile Entertainment am 19. Mai 2020 den Nachfolger seines gefeierten postapokalyptischen Rollenspiels aus dem Jahr 2014 für PS4, Xbox One und PC. Neben einer komplexen Story und strategischen, rundenbasierten Kämpfen können sich Gamer auch auf einen Koop-Modus freuen. Ein neuer Trailer stimmt auf das eisige Ödland Colorados ein, in dem „das Ende gerade erst begonnen hat“.